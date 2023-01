Nach einer Konsolidierungsbewegung in den vergangenen Tagen zieht die Aktie der Deutschen Post im frühen Handel wieder etwas an. Rückenwind erhalten die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen zum einen von der allgemein guten Stimmung an den Börsen. Zum anderen gibt es eine sehr bullishe Studie aus dem Hause Deutsche Bank.So hat Deutsche Bank Research ihr Anlagevotum für die Dividendentitel mit "Buy" bestätigt. Für die Experten ist die Post ein günstig bewerteter "Qualitätstitel". Zudem wurde das ...

