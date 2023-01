Linz (www.anleihencheck.de) - Die Konjunkturdaten für Großbritannien bleiben eher trüb und es gibt nur vereinzelt kleine Lichtblicke, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Land scheine doch nicht - wie von der Bank of England (BoE) vermutet - in einer Rezession zu stecken. Dies sei aus den, zuletzt veröffentlichen monatlichen BIP-Daten abzuleiten. Weiterhin habe sich der Einkaufsmanagerindex Dank des stärkeren Dienstleistungssektors etwas erholen können. Daher sei es leicht möglich, dass eine eventuelle Rezession nicht in dieser Schwere und Länge ausfalle wie befürchtet. Die Konsumlaune werde allerdings durch die nach wie vor hohe Inflation gedämpft. In Großbritannien betrage sie aktuell über 10%. ...

