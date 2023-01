Ab gestern 15 Uhr dürften die nach vorangegangener deutlicher Tages-Kurskorrektur sprunghaft hochgeschossenen Preise gerade der relativ zu Platin und Palladium als deutlich zinssensitiver und weniger konjunktursensibel einzustufenden Edelmetalle Gold und Silber (wobei Silber in diesem Profil grundsätzlich eine entsprechende Mittelposition zwischen Gold und Platin/Palladium beizumessen ist) nur einen möglicherweise sogar noch bescheidenen Vorgeschmack darauf geliefert haben, was heute an den Edelmetallmärkten sogar an noch extremerer Volatilität angesichts der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...