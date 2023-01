Köln (ots) -Kiran Mazumdar, Mitgründer der Unternehmensberatung Inverto, hat seine Position als Geschäftsführer der BCG-Tochter abgegeben, um ins Food-Geschäft einzusteigen. Hauptberuflich widmet er sich ab sofort dem Kölner Start-up Jai Foods. Für die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Beratung Inverto ist er weiterhin als Senior Advisor tätig.Mazumdar, der indische Wurzeln und viele Jahre in London gearbeitet hat, gründete das auf Premium Convenience Food spezialisierte Start-up gemeinsam mit dem Londoner Sternekoch Gaurav Bajaj. Unter der Marke JaiJai bringt das Team hochwertige, anglo-indische Fertiggerichte in die Kühlregale des Handels, wo sie voraussichtlich ab April 2023 erhältlich sein werden."Mit unserem innovativen Konzept für frische, hochwertige Fertiggerichte adressieren wir alle Food-Trends der heutigen Zeit: Die Menschen wollen lustvoll genießen, sich aber gleichzeitig gesund und verantwortungsvoll ernähren. Der Convenience Gedanke ist immer stärker auf dem Vormarsch und die Gastronomie ist häufig keine Option" erklärt Mazumdar. "Die indische Küche eignet sich hierfür hervorragend: Sie ist vielfältig, gesund und hinreichend bekannt. Doch ohne profunde Vorkenntnisse ist es kaum möglich, indische Gerichte zuhause selbst zu zubereiten. Genau das machen wir mit unseren sous-vide gegarten Premium Convenience Produkten innerhalb weniger Minuten möglich" so Mazumdar weiter. Als ehemaliger Inverto-Geschäftsführer für die Retail und Consumer Goods Sparte der BCG Tochter sieht Mazumdar auch den Mehrwert für den Lebensmittelhandel: "Vollsortimenter müssen sich vom Discount differenzieren - und die JaiJai-Produkte sind dafür eine echte Innovation am Puls der Zeit."Pressekontakt:Jai Foods GmbH - Stadtwaldgürtel 61 - 50935 KölnInes Mazumdar - Marketing & KommunikationPhone: +49 221 -29233215- Email: imazumdar@jai-foods.com -Web: www.jai-foods.comOriginal-Content von: Jai Foods GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167989/5426029