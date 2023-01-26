Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 26.01.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 679 internationalen Medien
Last Call? Kurz vor erneut 117 % an nur einem Handelstag?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A110Z0 ISIN: CA10567D2041 Ticker-Symbol: BRTN 
Stuttgart
26.01.23
10:48 Uhr
0,033 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BRAVADA GOLD CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BRAVADA GOLD CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0320,04912:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BRAVADA GOLD
BRAVADA GOLD CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BRAVADA GOLD CORPORATION0,0330,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.