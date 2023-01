Dortmund (ots) -Mithilfe eines kleinen Zeitsprungs können Vermittler ihren Kunden bei der Absicherung ihrer Arbeitskraft finanzielle Vorteile verschaffen: Wer bis Ende März 2023 die Continentale PremiumBU abschließt, kann den Vertragsbeginn auf den 1. Dezember 2022 rückdatieren. So sichert er sich ein niedrigeres Eintrittsalter - und günstigere Beiträge. Denn für deren Berechnung zählt unter anderem das Alter eines Versicherten bei Vertragsabschluss und das steigt rechnerisch mit dem Jahreswechsel. Durch die Rückdatierung wird er also für die Continentale ein Jahr jünger.Gute Argumente für Vertragsabschluss"Mit der Möglichkeit der Rückdatierung haben Vermittler gute Argumente für einen Abschluss noch im ersten Quartal", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Continentale Versicherung. "Ihre Kunden profitieren von den günstigeren Beiträgen nicht nur zu Beginn, sondern während der gesamten Vertragslaufzeit." Insgesamt kann ein Versicherter dadurch mehrere Hundert Euro sparen. Hierzu finden Vermittler auf der Internetseite der Continentale unter https://makler.continentale.de/bu-aktion ein Berechnungsbeispiel.Arbeitskraft flexibel absichernBei der Absicherung seiner Arbeitskraft profitiert der Kunde von weiteren Vorteilen. So kann er zum Beispiel seinen Schutz dank umfangreicher Nachversicherungsgarantien flexibel anpassen. Das geht ohne erneute Gesundheitsprüfung im ursprünglich vereinbarten Tarif zu dessen Bedingungen und Rechnungsgrundlagen.Ausgezeichneter und starker PartnerNeben diesen Vorteilen haben Versicherte im Falle der Berufsunfähigkeit mit der Continentale PremiumBU einen starken Partner an ihrer Seite. Das belegen Auszeichnungen und Bestnoten von Franke und Bornberg, Morgen & Morgen, Ascore, Softfair sowie dem map-Report. Zu jeder guten Absicherung gehören auch stabile Beiträge. Damit punktet die Continentale inzwischen seit mehr als 60 Jahren. Denn noch nie musste der BU-Versicherer die Nettobeiträge seiner Kunden im Bestand anheben.Mehr zur neuen Continentale PremiumBU gibt es unter continentale.de/berufsunfaehigkeit. Freie Vermittler finden für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/premium-bu.Über die Continentale Lebensversicherung AGDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 896.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 998 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5426057