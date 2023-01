Bayer - Pullback als Einstiegsgelegenheit in den Pharma- und Agrarbereich!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: BAYN ISIN: DE000BAY0017



Rückblick: Bayer ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Agrarwirtschaft. Das breite Sortiment an Produkten und die Forschungsschwerpunkte des Konzerns sind auf die Gesundheitsversorgung, den Pflanzenschutz und die Schädlingsbekämpfung ausgerichtet. Die Aktie befindet sich in einer volatilen Seitwärtsphase. Die starke Performance zu Jahresbeginn trieb die Kurse bis über die 200-Tagelinie. Aktuell sehen wir einen Pullback.

Meinung: Bei Bayer läuft es sowohl im Pharma- als auch im Agrarbereich. Erst gestern hat die britische Investmentbank Barclays die Einstufung für die Papiere mit Overweight und einem Kursziel von 80 Euro bestätigt. Der Rücksetzer in den Bereich der 200-Tagelinie bietet uns nach der starken Vorstellung zum Jahresauftakt eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Dazu wollen wir aber noch ein Signal der Bullen sehen. Sollten hingegen die Bären das Kommando übernehmen und die Aktie wieder unter die 200-Tagelinie drücken, wäre das Setup negiert.

Chart vom 26.01 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 56.15 EUR



Setup: Wenn die Aktie wieder Stärke zeigt, könnte man eine Long-Position eröffnen. Diese ließe sich nach dem Einstieg unter dem letzten Pivot-Tief, unterhalb der 200-Tagelinie, absichern.

Meine Meinung zu Bayer ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in BAYN



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.