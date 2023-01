Potsdam (ots) -Der Leiter des HPI Digital-Health-Centers, Professor Erwin Böttinger, wird zum Ende des laufenden Semesters aus dem Hasso-Plattner-Institut (HPI) ausscheiden und als Co-Director des Hasso Plattner Institutes for Digital Health at Mount Sinai (HPIMS) in New York zurücktreten. Er verlässt das HPI zum 31. 03. 2023 auf eigenen Wunsch, um sich im Ausland neuen Aufgaben zu widmen.Seit 2017 hat Prof. Böttinger sehr erfolgreich den Bereich Digital Health am HPI aufgebaut. Unter seiner Leitung wurde der erste interdisziplinäre und englischsprachige Masterstudiengang "Digital Health" am HPI eingeführt, der Studierende der Informatik und der Medizin zusammenbringt. 2019 wurde auf seine Initiative hin das Hasso Plattner Institute for Digital Health at Mount Sinai (HPIMS) in New York gegründet, das Forschenden und Studierenden des HPI neue und im Hinblick auf den großen Datenschatz am HPIMS außergewöhnliche Forschungsmöglichkeiten eröffnet und durch die finanzielle Unterstützung der Hasso Plattner Foundation ermöglicht wurde. Über 200 wissenschaftliche Publikationen in den Bereichen Genomdiagnostik, Präzisionsmedizin, digitale Gesundheit, biomedizinische Datenwissenschaft, künstliche Intelligenz und Informationstechnologie sind im Rahmen dieser Kooperation mit der Mount Sinai Universitätsklinik innerhalb von nur fünf Jahren entstanden.Prof. Erwin Böttinger erklärte:"Mit seiner Exzellenz und Dynamik in vielen Bereichen der Informatik, und seinen herausragenden Studierenden, bietet das HPI ein einzigartiges Umfeld für Forschung, Lehre und Entwicklung, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen und digitale Technologien für Patientinnen und Patienten in Deutschland voranzubringen. Ich freue mich sehr, dass ich einen Beitrag leisten konnte, am HPI einen soliden Grundstein für Exzellenz und internationale Strahlkraft in der digitalen Medizin zu legen. Dazu möchte ich mich bei den vielen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die hervorragende Zusammenarbeit und vor allem bei der Geschäftsführung des HPI für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung bedanken. Ich bin überzeugt, dass im Bereich digitale Medizin am HPI, vor allem im Zusammenwirken mit dem Hasso Plattner Institute for Digital Health at Mount Sinai in New York City, auch in Zukunft noch viele entscheidende Impulse und Lösungen für die Digitalisierung im Gesundheitswesen geschaffen werden."Prof. Christoph Meinel, Geschäftsführer des HPI:"Prof. Böttinger hat in den letzten Jahren viel für das HPI und den Standort Deutschland erreicht: Er hat den Studiengang Digital Health erfolgreich am HPI etabliert und zahlreiche Forschungskooperationen mit international renommierten Einrichtungen im Bereich des digitalen Gesundheitswesens angestoßen. Als engagierter Fürsprecher der Nutzung digitaler Technologien in der Medizin und Gesundheitsforschung hat er wesentliche Impulse gesetzt und neue Hoffnungen geweckt, hier auch in Deutschland voranzukommen. Ich bin ihm außerordentlich dankbar für sein Wirken hier am HPI und habe die richtungsweisende Zusammenarbeit mit Erwin Böttinger sehr geschätzt. Schade, dass er das HPI verlässt, um sich neuen großen Aufgaben zu stellen."Kurzprofil HPI Digital HealthDer Bereich Digital Health des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) vereint Wissenschaftler:innen aus den Bereichen Gesundheits- und Lebenswissenschaften, Datenwissenschaften und Digital Engineering, mit dem gemeinsamen Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Gesellschaft zu verbessern. Im März 2019 wurde das Hasso Plattner Institute for Digital Health at Mount Sinai (HPI.MS) als Ergebnis einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Mount Sinai Health System in New York City und dem HPI gegründet. An beiden Standorten erforschen und entwickeln Forscher:innen digitale Gesundheitslösungen, Plattformen und Algorithmen, um durch innovative Lösungen Krankheiten besser behandeln, oder im Idealfall gänzlich verhindern zu können.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 800 Studierenden genutzt wird. In den fünf Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "Data Engineering", "Cybersecurity" und "Software Systems Engineering" können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 300 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 22 Professorinnen und Professoren sowie über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Irvine, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, joana.bussmann@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22537/5426088