Boston (www.anleihencheck.de) - Der Beginn des Jahres 2023 hat die Anleger überrascht, so Matteo Cominetta, Chefvolkswirt am Barings Investment Institute.Während die meisten mit dem drohenden Untergang Europas gerechnet hätten, hätten einige positive Überraschungen in Bezug auf Gaseinsparungen, Inflation und die Wiedereröffnung Chinas viele zum Umdenken gezwungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...