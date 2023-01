Berlin (ots) -Anlässlich des 90. Jahrestags der Machtübertragung an Hitler zeigt BILD am 30. Januar bei BILD.de als Free-Online-Premiere den Spielfilm "Das letzte Mahl" von Regisseur Florian Frerichs. Der Film ist somit für alle Nutzer frei und kostenlos zu sehen.Der Film "Das letzte Mahl" feierte seine Premiere beim Los Angeles Jewish Film Festival im April 2018. Er erzählt das Schicksal der jüdischen Familie Glickstein, die 1933 am Tag der Machtübertragung an Hitler in Berlin für ein gemeinsames Abendessen zusammenkommt. Dabei prallen grundlegend verschiedene politische Ansichten, Einschätzungen und Zukunftspläne aufeinander: Während die 19-jährige Leah nach Palästina auswandern möchte, begrüßt ihr 18-jähriger Bruder Michael den Machtwechsel und plant, mit Freunden am Fackelzug der Nazis teilzunehmen.BILD begleitet den Spielfilm mit dem Talk "Nie wieder - Wie Hitler die Demokratie zerstörte", moderiert von BILD-Chefreporterin Antonia Yamin. Darin diskutieren Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Schauspielerin Sharon Brauner, Rapper Ben Salomo und BILD-Chefredakteur Johannes Boie über die Auswirkungen von Judenfeindlichkeit auf unsere Gesellschaft und die verschiedenen Ausprägungen des Antisemitismus anhand aktueller Vorfälle.Der Antisemitismusbeauftrage Felix Klein macht deutlich, dass der Kampf gegen Judenhass keine alleinige Aufgabe der Politik ist: "Wir müssen als Gesellschaft wehrhafter und wachsamer werden. Wegschauen heißt ja Zustimmung für die Aggression - das darf nicht sein. Keine Regierung, auch kein Beauftragter wie ich, kann den Antisemitismus allein oder aus Berlin heraus bekämpfen. Wir brauchen diese wachsame Zivilgesellschaft: im Fußballstadion, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn."BILD-Chefredakteur Johannes Boie nennt als Beispiel unter anderem die Ausstellung judenfeindlicher Kunstwerke bei der documenta 2022: "Das sind die Dinge, die mir wirklich Sorgen machen: Wenn ich sehe, auf höchster politischer Ebene fehlt der Impetus, dagegen vorzugehen. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir gegen jede Art von Judenhass die gleiche Härte aufweisen."BILD-Original "Sheindis Tagebuch - Aufzeichnungen einer Holocaust-Überlebenden" am 27. Januar bei BILD TVZum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, am Freitag, dem 27. Januar 2023, zeigt BILD TV um 20.05 Uhr das BILD-Original "Sheindis Tagebuch - Aufzeichnungen einer Holocaust-Überlebenden", das in eindrucksvollen Bildern und emotionalen Interviews von der Zeitzeugin Sheindi Ehrenwald, ihrer Verfolgung und ihrer Deportation als 14-jährige ungarische Jüdin in das Konzentrationslager Auschwitz sowie ihrer Zwangsarbeit berichtet.Im Anschluss gibt es bei BILD TV ab 21 Uhr vier Folgen der Dokumentationsreihe "Die Welt in Flammen", die den Zweiten Weltkrieg Jahr für Jahr analysiert. Weitere vier Folgen der Reihe sind eine Woche später, am 3. Februar 2023, ab 20.05 Uhr bei BILD TV zu sehen.Pressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5426097