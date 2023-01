Frankfurt am Main (ots) -Refinanzierung für Castolin Eutectic durch die H&A Global Investment Management GmbHDas HAGIM Private Debt Team konnte im vierten Quartal trotz der weiterhin angespannten Makrolage eine weitere Transaktion erfolgreich umsetzen.Es handelt sich um die Refinanzierung des global agierenden Industrial Services Unternehmen Castolin Eutectic, welches HAGIM schon seit Oktober 2020 als bestehender Finanzierer begleitet. Mit der zugeschnitten Finanzierungslösung kann Castolin Eutectic den ausstehenden Vendor Loan ablösen und erhält die Flexibilität um operative sowie strategische Maßnahmen umzusetzen.Norbert Finger, CFO von Castolin Eutectic äußert sich wie folgt: "Wir freuen uns, unsere Beziehung zu HAGIM Private Debt als langfristigen Finanzierungspartner auszubauen. Die Refinanzierung gibt uns die Flexibilität, die wir brauchen, um das Unternehmen weiter zu verbessern und zu wachsen."HAGIM Private Debt beweist mit dieser Transaktion erneut seine Fähigkeiten im Umgang mit komplexen Situationen sowie verlässliche Lieferfähigkeit - auch in einem angespannten Marktumfeld.Lesen Sie hier mehr über die Transaktion: https://www.ha-gim.com/refinanzierung-fuer-castolin-eutectic-durch-hagim-pdPressekontakt:Richard KuckelkornHead of Private DebtTelefon: +49 (0)69 8700847 588Email: Richard.Kuckelkorn@ha-gim.comOriginal-Content von: H&A Global Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156909/5426128