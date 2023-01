In den USA sterben immer mehr Jugendliche durch manipulierte Fentanyl-Substanzen. Für die Behörden ist klar: Insbesondere die Social-Media-Plattform Snapchat spielt hier eine entscheidende Rolle. In den USA findet neben der Drogenkrise auf den Straßen auch eine besonders tragische Entwicklung im Netz unter Jugendlichen statt. Die jungen Leute denken, sie kaufen Schmerzmittel wie Oxycodin in Tablettenform - doch die Pillen entpuppen sich als viel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...