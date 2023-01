HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 225 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine könnte das Aufwärtspotenzial noch vergrößern, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst nach der ausgeprägten Kursrally von mehr als 40 Prozent innerhalb von drei Monaten bleibt Cohrs optimistisch für die Aktien des Rüstungskonzerns./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007030009