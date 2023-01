Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Energiekonzern EnBW emittiert eine neue Anleihe (ISIN XS2579293619/ WKN A3LDC2) und erhält frisches Kapital in Höhe von 500 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Der Konzern zahle 3,5% Zinsen, erstmalig am 24.07.2023. Die Anleihe werde am 24.07.2028 fällig. Der Mindestbetrag und die kleinste handelbare Einheit lägen bei 1.000 Nominalen. Von S&P gebe es ein A- Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 26.01.2023) (26.01.2023/alc/n/a) ...

