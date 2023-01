Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Nutzfahrzeuge-Hersteller Daimler Truck nimmt über eine Anleihe (ISIN CA233852AF92/ WKN A3K9N5) 200 Millionen Kanadische Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Während der Laufzeit bis 20.09.2027 würden Anleger einen jährlichen Kupon in Höhe von 5,22% erhalten. Dieser werde halbjährlich gezahlt, erstmalig am 20.03.2023. Der Mindestbetrag betrage 1.000 Nominale, was ebenfalls der kleinsten handelbaren Einheit entspreche. Moody's vergebe ein A3 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 26.01.2023) (26.01.2023/alc/n/a) ...

