Willkommen zum "eMobility update". Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie ausgewählt: Tesla baut Batterie- und Lkw-Werk in Nevada ++ BYD an Ford-Werk interessiert ++ Tesla legt Zahlen für 2022 vor ++ Volta Trucks vergibt 300 Produktionsplätze ++ Vattenfall baut Ladestationen an NH-Hotels ++ #1 - Tesla baut Batterie- und Lkw-Werk in Nevada Tesla hat einen massiven ...

