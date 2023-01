© Foto: Allison Dinner - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Tesla meldete nach der Börsenglocke seine Ergebnisse und übertraf sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Markterwartungen. Die Aktie stieg während des Analysten-Calls.

Tesla meldete für das jüngste Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,19 US-Dollar pro Aktie. Der Umsatz lag im vierten Quartal mit 24,3 Milliarden US-Dollar leicht über den Markterwartungen und rund 33 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomargen im Automobilbereich lagen jedoch bei 25,9 Prozent, dem niedrigsten Wert in den letzten fünf Quartalen und unter den Erwartungen der Analysten.

Auf Jahressicht betrachtet sehen die Zahlen noch besser aus: 2022 verdiente Tesla so viel wie nie zuvor: Die Erlöse wuchsen demnach um 51 Prozent auf 81,5 Milliarden US-Dollar. Den Gewinn konnte der E-Autobauer gegenüber dem Vorjahr um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden US-Dollar steigern. "Es war ein fantastisches Jahr, unser bislang bestes", verkündete Tesla-Chef Elon Musk bei der Präsentation der Zahlen.

Tesla werde die Produktion "so schnell wie möglich" steigern und sei auf dem besten Weg, in diesem Jahr etwa 1,8 Millionen Fahrzeuge auszuliefern, was einem Produktionssprung von etwa 37 Prozent entsprechen würde. Im Analysten-Call sagte Musk, dass dieser Ausblick konservativ sei und die Produktion ohne unerwartete Störungen eher bei zwei Millionen Fahrzeugen liegen könnte. Tesla hat jetzt vier Autowerke auf drei Kontinenten, darunter das neueste Werk in Austin, Texas.

Fragen zum Verbraucherinteresse für Tesla-Fahrzeuge versuchte Musk zu zerstreuen: "Die häufigsten Fragen, die wir von Investoren erhalten haben, betreffen die Nachfrage. Daher möchte ich diese Bedenken ausräumen", so Musk. Er fügte hinzu, dass Tesla nach den drastischen Preissenkungen derzeit fast doppelt so viele Bestellungen verzeichnet wie die Produktionszahlen.

"Die Nachfrage wird gut sein, obwohl der Automobilmarkt insgesamt wahrscheinlich schrumpft." Und weiter: "Wir werden wahrscheinlich eine sehr schwierige Rezession haben", warnte Musk.

Die Tesla-Aktie stieg nachbörslich um über sieben Prozent, nachdem die Titel im vergangenen Jahr um rund 65 Prozent eingebrochen waren. Analysten zeigen sich nach den Zahlen bullish: das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 31 Prozent.

Interessiert an US-Aktien? Welche Trends an der Börse im neuen Jahr einschlagen werden und welche Aktien zu den Überfliegern in 2023 gehören könnten, lesen Sie im neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted. Die Aktien-Profis Martin Goersch und Mike Seidl präsentieren Ihnen darin gleich fünf Top-Aktien, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Hier mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion