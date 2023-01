Die K+S-Aktie (WKN: KSAG88) springt um +3,5% hoch auf 22,32 €, nachdem der Bergbau-Konzern den Ausbau seines Vertriebsnetzes in der Sub-Sahara-Region bekanntgegeben hat. Bei der offiziellen Vorlage der Jahreszahlen im März wird der MDAX-Konzern den ein oder anderen Rekord verkünden können. Mit welchen Dividendenerhöhungen können Anleger in diesem Jahr rechnen? Die K+S AG mit Sitz in Kassel bietet eine Vielzahl von Rohstoffen an, die vor allem der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...