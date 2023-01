Der Gaspreis ist am Terminmarkt in Europa trotz sinkender Füllstände der Gasspeicher und des jüngsten Kälteeinbruchs in Europa zuletzt deutlich gefallen. Doch nun nehmen die Preisschwankungen für europäisches Gas wieder zu, da Händler die Nachfrageerholung in China abwägen. Wie Bloomberg berichtet, haben die Schwankungen für das europäische Gas nach drei Tagen Rückgang wieder deutlich zugenommen. ...

