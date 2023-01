Küsnacht (www.fondscheck.de) - Die Bellevue Group erwartet für das Geschäftsjahr 2022 einen deutlich tieferen, noch nicht geprüften Konzerngewinn, so die Bellevue Group AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insbesondere im 1. Halbjahr hat sich die Geschäftsentwicklung aufgrund der durch die Abkehr von der expansiven Geldpolitik verursachten Marktturbulenzen, steigender Inflationsängste und der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten verlangsamt. Die bereits Ende 2021 spürbare tiefere Nachfrage nach kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit großer Innovationskraft im Gesundheitssektor - der anerkannten Anlageexpertise von Bellevue - hielt auch im Geschäftsjahr 2022 an. Die betreuten Kundenvermögen und die Ertragslage konnten im 2. Halbjahr stabilisiert werden, wenngleich keine Verbesserung der Rahmenbedingungen erkennbar war. Die Kundenbasis von Bellevue blieb auch in diesem außerordentlichen Umfeld äußerst stabil. ...

