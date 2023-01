Mit deutlich über der Prognose liegenden Zahlen hat RWE am Mittwoch für Aufsehen gesorgt. Doch an der Börse reicht dieser Gewinnsprung nicht für den Befreiungsschlag. Am Donnerstag zählt die Aktie sogar zu den schwächeren Werten im DAX und notiert wieder unter dem Niveau vor der Nachricht. Dabei gibt es von den Analysten viel Lob.So sprach etwa Peter Crampton von Barclays von einer positiven Überraschung. RWE sei günstig bewertet und habe dank kurzfristig starker Kurstreiber viel Aufwärtspotenzial. ...

