Aktien zurückkaufen, mehr Dividende zahlen, steigender Aktienkurs: Dank Rekordgewinnen haben Anleger derzeit viel Freude an der Aktie von Chevron. Mit einem gigantischen Aktienrückkaufprogramm hat Chevron jetzt die Börse beeindruckt: Der US-Ölgigant hat angekündigt, für 75 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückzukaufen. Das Programm soll am 1. April 2023 starten und ist vom Volumen dreimal so groß wie das vorherige Rückkaufprogramm von Chevron. ...

