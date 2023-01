DJ MAKRO TALK/Unicredit: Anleiheschwemme am Markt wegen EZB-QT

Die Analysten von Unicredit erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) das Tempo ihres Bilanzabbaus (Quantitative Tightening - QT) ab dem dritten Quartal zumindest auf dem Niveau des zweiten Quartals (15 Milliarden Euro pro Monat) halten wird. Maximal halten sie eine Anhebung auf 25 Milliarden ab Juli für denkbar, wie sie in einem Kommentar schreiben.

"Die Staatsanleihebestände dürften sich im laufenden Jahr um 100 bis 150 Milliarden Euro verringern, wodurch das Nettoangebot am Markt auf ein Rekordhoch steigen würde", schreiben sie. Bei supranationalen Anleihen wird das QT ihrer Ansicht nach bescheiden ausfallen (15-20 Milliarden Euro) - allerdings in einem Jahr, in dem das Nettoangebot bereits sehr groß sei.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2023 09:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.