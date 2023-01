Zürich (ots) -Localcities, die Gemeinde- und Vereinsplattform von localsearch, engagiert sich ab sofort als Co-Sponsor von SAM Basket Massagno, dem aktuellen Tabellenführer der höchsten Spielklasse im Schweizer Basketball. Die neue Partnerschaft beginnt mit dem "Swiss Basketball League Cup Final Four 2023" am 28. und 29. Januar in Montreux gleich mit einem sportlichen Höhepunkt.SAM Basket Massagno begeistert in der aktuellen Saison der Swiss Basketball League mit überzeugenden Leistungen und führt zurzeit die Tabelle der höchsten Spielklasse im Schweizer Basketball an. Mit dem "Swiss Basketball League Cup Final Four 2023" am 28. und 29. Januar in Montreux steht gleich zu Beginn des Jahres ein sportlicher Höhepunkt an, bei dem Localcities erstmals als neuer Co-Sponsor auf dem Trikot von SAM Basket Massagno präsent sein wird.Auf seiner digitalen Plattform bündelt Localcities verlässlich alle relevanten Informationen der Schweizer Gemeinden und Vereine und verbessert so die Interaktion zwischen Bürger:innen, Gemeinden und Regionen. Vereine können auf Localcities kostenlos ein eigenes Vereinsprofil erstellen, auf ihre Events hinweisen und erreichen so potenzielle Mitglieder direkt in 2148 Gemeinden. Wer sich zusätzlich für die Webseiten-Lösung von Localcities und die Vereins-Verwaltungs-Software Localclubs entscheidet, bekommt ein digitales Rundumpaket für die einfache und effiziente Vereinspräsentation und - Verwaltung. Localclubs steht Vereinen mit weniger als 100 Mitgliedern kostenlos zur Verfügung.Als Architektin hinter Localcities steht die Swisscom-Tochter localsearch. "So wie SAM Basket Massagno mit Höchstleistungen überzeugt, wollen auch wir mit unserer Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities Kund:innen und Nutzer:innen begeistern und bei ihnen punkten. Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft und drücken die Daumen für das kommende Wochenende", sagt Stefano Santinelli, CEO von localsearch.Fabio Regazzi, Präsident von SAM Basket Massagno: "Leistungsbereitschaft und Begeisterung sind Werte, die wir mit Localcities teilen. Darum freue ich mich sehr, dass wir dies im Rahmen unserer neuen Partnerschaft zum Ausdruck bringen können."Über localsearchlocalsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und einem attraktiven Preis-Leistungs/Verhältnis trägt localsearch zum Erfolg der Schweizer KMU in der digitalen Welt bei. Mit local.ch und search.ch bewirtschaftet und vermarktet localsearch zudem die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der Schweiz und erreicht mit den beiden Angeboten jeden zweiten Schweizer Onlinenutzer (3,9 Millionen Unique-User pro Monat netto und 7,2 Mio Unique-Clients pro Monat. Quelle: Net-Metrix 2020). local.ch und search.ch zählen zu den beliebtesten Onlineangeboten der Schweiz. Sie werden unter anderem dazu genutzt, Dienstleister zu finden, online Termine zu reservieren, den Wetterbericht zu konsultieren oder eine Reiseroute zu berechnen. Zum localsearch Markenportfolio gehören ausserdem die grösste Schweizer Handwerkerplattform renovero, die Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities sowie der Branchenvergleichsdienst anbieter-vergleich.ch.localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities und anbieter-vergleich.ch sind Marken der Swisscom Directories AG. Swisscom Directories AG gehört zu 100 Prozent der Swisscom. Weitere Informationen finden Sie unter localsearch.ch.Pressekontakt:Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100901885