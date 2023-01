Die Berichtssaison ist im vollen Gange. Insbesondere bei den Technologie-Werten schauen Anleger genau hin. Starke Unternehmenszahlen von STMicroelectronics gepaart mit einem positiven Ausblick haben für gute Stimmung in der Halbleiterbranche gesorgt. Im europäischen Handel legt die Aktie knapp acht Prozent zu. Andere Chipaktien verteuerten sich ebenfalls, so notiert Konkurrent Infineon aktuell knapp drei Prozent im Plus. Auch die Papiere von Applied ...

Den vollständigen Artikel lesen ...