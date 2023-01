Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der DAX habe im Dezember um 3,3% korrigiert und damit seinen Verlust im Börsenjahr 2022 auf 12,3% erhöht. Der MDAX habe 1,9% verloren und der SDAX 3,7%. Die Anhebung des Einlagensatzes der EZB um 50 Basispunkte auf 2,0% mit Signalen für weitere Schritte von 50 Basispunkten, der Sprung der Rendite zweijähriger deutscher Bundesanleihen über 2,5% auf ein 14-Jahres-Hoch, der Rückgang des ISM-Index von 50,2 auf 49,0, der Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze um 0,6%, die FED-Zinsanhebung um 50 Basispunkte auf 4,25 bis 4,50% mit einem restriktiven Ausblick, der Einbruch der chinesischen Exporte um 8,7%, der Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 5,9% und die Entscheidung der Bank of Japan, die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegen dürfe, zu lockern, hätten die Aktienmärkte im Dezember zurückgehen lassen. ...

