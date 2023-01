In den vergangenen 15 Jahren schien es an der Börse eine gesicherte Konstante zu geben: die Vormachtstellung von US-Aktien gegenüber ihren europäischen Pendants. Stets performten amerikanische besser als europäische Titel. Doch diese Zeiten sind nun passé. Satte 9 Prozent liegt der EuroStoxx 50 seit Jahresbeginn im Plus, während der Dow im selben Zeitraum nur 1,5 Prozent zulegen konnte. Warum europäische Aktien den US-Konkurrenten derzeit den Rang ablaufen und welche günstigen Player Ihnen jetzt ...

