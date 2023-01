Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse SAP mit Dämpfer für den Dax - Breiter Markt klar im Plus Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit unterschiedlichem Tempo nach oben bewegt. weiterlesen Politik Deutschland und Brasilien wollen neuen Schub für Mercosur-Abkommen Sowohl die deutsche als auch die brasilianische Regierung wollen Schwung in die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...