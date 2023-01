Die clearvise AG hat ihre Stromerzeugungskapazitäten am Standort Lohne in der Altmark ausgebaut. Ein neuer Solarpark mit einer installierten Kapazität von rund 883 KW wurde realisiert, womit die Stromerzeugungskapazitäten an dem Standort auf rund 8,5 MWp steigen. Die neuen Kapazitäten befinden sich seit dem 20. Januar in Betrieb, meldet der Erneuerbare-Energien-Produzent ...

