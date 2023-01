GR Silver Mining überzeugt mit guten Bohrergebnissen in Serie von seinem Falggschiffprojekt Plomosas. Die Aktie kommt allerdings nicht gleichermaßen voran, befindet sich aktuell aber in Lauerstellung.

Gute Bohrergebnisse hat GR Silver Mining (0,12 CAD | 0,08 Euro; CA36258E1025) im vergangenen halben Jahr in Serie abgeliefert. Erst vor wenigen Tagen meldeten die Kanadier erneut hohe Silbergrade von ihrem Flaggschiffprojekt Plomosas in Mexiko (siehe hier). Die Resultate reihen sich in eine ganze Reihe von Top-Ergebnissen, wie zum Beispiel hier, hier und vor allem auch hier. Doch der Aktienkurs ist in diesem Zeitraum trotz einer wieder besseren Entwicklung beim Silberpreis nicht wirklich vorangekommen.

Vielmehr bietet sich aktuell ein Bild, was wir schon im Juli, September und Ende Oktober gesehen hatten. Die Aktie ditscht wieder von oben an die 0,10 CAD-Marke heran. Dort wurde sie aber bisher jedes Mal wieder gekauft und konnte meist in der Folge kräftig zulegen - zum Teil bis zu 50 Prozent. ...

