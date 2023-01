Warum das Krypto-Geschäft nicht länger kryptisch sein darf

Mehrere Krypto-Börsen haben Pleiten hingelegt. Was der an sich wachstumsträchtige Markt jetzt braucht, sind Transparenz und Ehrlichkeit - Krypto-Pionier Daniel Herrmann hat sich genau das zur Aufgabe gemacht.

Diesen Wirtschaftskrimi hätte sich kein Science-Fiction-Autor besser ausdenken können. Im späten Herbst 2022 meldete die wundersam aufgestiegene US-Krypto-Börse FTX über Nacht die Pleite an, das einstige Wunderkind und der Firmengründer Sam Bankman-Fried flüchtete auf die Bahamas. Inzwischen befindet er sich in den Fängen der US-Justiz und erwartet seine Anklage. Die Staatsanwaltschaft hat in acht Punkten Anklage gegen Bankman-Fried erhoben: Ihm und seinen Getreuen werden Betrug an Kunden und Gläubigern sowie die Verabredung zum Betrug, Geldwäsche und die Verletzung von Parteispendengesetzen vorgeworfen. Ob die Anleger aus aller Welt am Ende der juristischen Schlachten ihre verschwundenen Milliardenwerte jemals wiedersehen werden, darf getrost bezweifelt werden.

Warum die FTX-Pleite auch ihr Gutes hat

Der Fall FTX ist Wasser auf die Mühlen all jener, die seit jeher große Zweifel gegen Bitcoin und Co. hegen und im Boom der Krypto-Währungen nur eines wittern: einen großen Betrug. Doch so einfach ist es nicht: Für den Trend zur Krypto-Währung gibt es viele gute ökonomische Gründe. Und die Token-Technologie, die Bitcoin und Co. groß hat werden lassen, wird längst auch in anderen Feldern der Wirtschaft eingesetzt, etwa in der Immobilienbranche.

Vielleicht erweist sich im historischen Rückblick irgendwann sogar die Pleite von FTX als genau der Moment, in dem die Krypto-Branche erwachsen wurde und sich die wenigen schwarzen Schafe von der ehrlichen Herde trennten. Einer, der darauf setzt und zu den Vorreitern einer ehrlich-dynamischen Krypto-Bewegung in Deutschland gehört, ist Daniel Herrmann.

Zehn Jahre Erfahrung sind in der Krypto-Branche eine Ewigkeit

Daniel Herrmann ist bereits seit mehr als zehn Jahren in der Krypto-Szene unterwegs. Das klingt nach wenig Erfahrung, bedeutet aber in der Welt von Bitcoin und Co. regelrecht eine Ewigkeit an Erfahrung. Denn der Bitcoin wurde erst im Januar 2009 mit einer Referenz-Software auf Open-Source-Basis veröffentlicht.

Vor rund einer Dekade machte Daniel Herrmann als privater Investor seine ersten eigenen Erfahrungen auf dem Digital-Parkett. Und merkte schnell: "Auf meinem Weg stolperte ich über unzählige unseriöse Geschäftsmodelle, die den schnellen Reichtum versprachen, jedoch genau das Gegenteil lieferten. Die vergangenen Jahre haben diese Geschäftsmodelle vermehrt an Reichweite und Aufmerksamkeit gewonnen." Aus diesen auch teils schmerzlichen Erfahrungen, wuchs bei Daniel Herrmann der feste Gegenentschluss heran: "Ich möchte dazu einen Gegenpol erzeugen und Menschen ehrlich, seriös und transparent beraten."

"Verified-Status": der Ritterschlag in der Krypto-Welt

Angefangen hat Herrmann mit dem Traden von Bitcoin und Ethereum. Nach einiger Zeit entschied er sich jedoch dazu, mit seinem Gewinn "all in" zu gehen und sich diesbezüglich professionell ausbilden zu lassen. Auf seinem Weg zum Krypto-Experten trat er zahlreichen Communities bei und gewann dort sehr schnell an Ansehen. Auf diese Weise schaffte er es in einigen der angesagtesten Communities zum "Verified-Status", bzw. zum Trainer und Coach. Das ist praktisch der Gold-Standard in der Community-Szene - und Beweis dafür, wie gut sich Daniel Herrmann heute mit allen Fragen, Chancen und Herausforderungen der Geldanlage in Digitalwährungen auskennt.

Aus dem einfachen Anleger wurde die Krypto-Brand "Daniel Herrmann". Der Mann dahinter hat es sich zur Mission gemacht, jederzeit ehrlich und transparent gegenüber seinen Kundinnen und Kunden zu agieren Er möchte keine Werbeversprechen machen, die er im Nachhinein nicht einhalten kann. Sein größter Wunsch ist es dabei, so vielen Menschen wie möglich den Eintritt in die Welt der Krypto-Währungen zu ermöglichen, damit jeder von der großen Zukunft dieser Anlageform profitieren kann.

Herrmanns Versprechen: "Zeiteffizient, transparent, ehrlich"

Der Krypto-Unternehmer und -Berater hat sich mit seinem Team aus derzeit sieben Krypto-Experten ein hohes Ziel gesetzt: "Durch unsere Krypto-Beratung maximieren wir das Vermögen - zeiteffizient, transparent, ehrlich". Sein USP definiert sich über seine Authentizität und die Nähe zum Kunden. Um dies zu validieren, stellt er Kundinnen und Kunden mehrere Beispiel-Portfolios öffentlich zur Ansicht. Maximale Transparenz ist das Ziel. Kunden können Herrmanns Depots jederzeit nachbauen und in Echtzeit erkennen, welche Trades er auf den entsprechenden Portfolios vornimmt und wieviel Gewinn oder auch Verlust damit gemacht wird. Die aktuellen Kunden von Daniel Herrmann profitieren dabei von den guten Wachstumschancen der Digitalwährungen, müssen sich dank der professionellen Beratung aber nicht mit den teils sehr komplexen Details und Instrumenten dieses Markts beschäftigen. Das übernehmen Herrmann und sein Team.

Erste Erfolge auch im Metaverse

Wer will, kann Daniel Herrmann auch im Metaverse treffen: Mit dem Metaverse-Projekt "Metaresidence" in Miami gelang ihm jüngst der internationale Durchbruch. Hier wird eine Villa mit 1.000 Quadratmeter Wohnfläche in der besten Wohngegend in Miami verkauft. Das Besondere: Der Verkauf wird nicht per US-Dollar abgewickelt, sondern mithilfe von Ethereum auf der Blockchain. In diesem Projekt berät Daniel Herrmann zum Verkaufsprozess sowie zum sicheren Ablauf und Verfahren der Kryptowährungen auf Käufer- sowie Verkäuferseite.

Foto: Daniel Herrmann Credit: daniel-herrmann.io

