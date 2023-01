© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Tesla hat 2022 ein Rekordjahr hingelegt und die Markterwartungen übertroffen. Der Ausblick von Elon Musk ist vielsprechend. Anleger und Teile der w:o Community honorieren die Quartalszahlen. Die Aktie stieg nennenswert.

Tesla erzielte im vierten Quartal 2022 einen bereinigten Gewinn von 1,19 US-Dollar pro Aktie und übertraf die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn. Optimistisch ist Elon Musk mit Blick auf das laufende Jahr. Bis zu zwei Millionen Autos könne Tesla im Jahr 2023 absetzen, sagte der CEO bei der gestrigen Präsentation der Quartalszahlen. "Operativ läuft es also bei Tesla. Allerdings wurde die gute Geschäftsentwicklung in den vergangenen Jahren mehr als eingepreist in den Aktienkurs", schrieb Konstantin Oldenburger, CMC Markets Analyst, in einer Markteinschätzung.

Seiner Meinung nach könnte sich der Tesla-Kurs aus charttechnischer Sicht in Richtung 166 und 208 US-Dollar bewegen. Sollte er jedoch dauerhaft unter die Unterstützungszone zwischen 101 und 107 US-Dollar liegen, drohen weitere Verluste in Richtung 71 US-Dollar, so Oldenburger. Weiter schrieb er: Im Markt kursiere der Vergleich, dass Tesla das gleiche Schicksal in der E-Autosektor blüht wie Nokia oder Blackberry in der Handybranche. So sehen das unsere w:o User im Tesla-Forum auf wallstreet:online.

Erwinsklein: Es ist wieder ein schöner Beweis: Tesla schwimmt angeblich in Cash und nimmt einen milliardenschweren Kredit auf. Fehlt nur noch eine Kapitalerhöhung. Aber wenn man von Elons Hütchenspieler-Tricks ausgeht, könnte er diesen Kredit auch für anderes verwenden. Mit linker Hosentasche und rechter Hosentasche hat er doch in der Vergangenheit Erfahrungen gesammelt.

Magictrader: Es ändert aber nichts daran, dass die Zahlen für 2022 hervorragend waren und alle Pessimisten mal wieder völlig danebenlagen. Die Nachfrage nach den Fahrzeugen ist groß. Ich sehe jeden Tag mehrere Tesla, selbst in kleineren Städten. Viele kaufen sich lieber ein Tesla als einen langweiligen und lahmen ID.3 oder einen Born. BMW bietet momentan nichts mehr im Preisbereich zwischen 45.000 bis 50.000 Euro an. Die Koreaner (Ioniq 5; EV6) sind sehr gut, aber inzwischen fast schon übertrieben teuer. Elon Musk bietet mit den Y und dem M3 momentan für 45.000 Euro verdammt viel E-Auto zu einem annehmbaren Preis. Mich wundert es nicht, dass die Aktie von VW weit abgeschlagen ist.

Kursrutschi: Was soll denn an den Zahlen hervorragend sein? Umsatz: 24,3 Milliarden US-Dollar - erwartet wurden 24,2. Cashflow: 1,4 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal gegen 3,3 im dritten. Marge: 25.9 Prozent - die schlechteste in den vergangenen fünf Quartalen. Absatz von Fahrzeugen in 2022: 1.3 Millionen - Ziel verfehlt. Erwartet wurden 1,4 Millionen. Ausblick: Mehr Konkurrenz, sinkende Margen, Nachfrageeinbruch etc..

Wegecke: Das ist ein Beweis für gar nichts. Die 22 Milliarden US-Dollar sind Fakt. Der Kredit ist vermutlich nur ein Backup. Nicht zu vergessen, dass Tesla seit 2020 neun Milliarden US-Dollar komplett zurückgezahlte. Ein weiterer positiver Ausblick: Tesla hat bald Investment-Grade erreicht. Könnte sein, dass Tesla dieses Jahr weitere Übernahmen plant und dafür das Cash braucht. Lithium-Unternehmen sind gerade ja ziemlich günstig.

Xwin: Andere sehen keinen Kapitalbedarf, wo aber Kapitalbedarf ist. Da haben die Teslakritiker also wieder Recht behalten. Ich glaube die Aktie steigt weniger wegen der Zahlen, sondern eher, weil Musk zu verstehen gab, dass er wieder bereit ist, Risiken einzugehen, um die Aktie zu pushen. Das war schon immer der beste Katalysator. Niemand am Markt ging davon aus, dass das keine Rekordzahlen werden. Solange Tesla wächst, ist das auch schwer vorstellbar. Aber das Wachstum flacht sich eben deutlich ab. Was daran großartig sein soll, verstehe ich nicht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion