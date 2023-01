Mainz/Rendsburg (ots) -Der WEISSE RING, Deutschlands größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, bietet allen Betroffenen des Messerangriffs im Regionalzug schnelle und unbürokratische Hilfe an. Ein Mann hatte nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg auf Reisende eingestochen. Zwei Menschen starben, mehrere weitere wurden verletzt. Insgesamt sollen sich rund 120 Fahrgäste in dem Zug befunden haben."Ich möchte alle Menschen, die diese schreckliche Tat miterleben mussten, ermutigen, sich bei uns zu melden. Das gilt auch für deren Angehörige und insbesondere natürlich auch für die Hinterbliebenen der beiden Todesopfer: Wir können und möchten Ihnen in dieser schweren Situation zur Seite stehen", sagt Manuela Söller-Winkler, Landesvorsitzende des WEISSEN RINGS in Schleswig-Holstein, am Donnerstag in Rendsburg. "Der Schock einer solchen Tat sitzt tief. Menschen sind auf grausame Weise aus ihrem Alltag herausgerissen worden. Willkürlich und von jetzt auf gleich ist zwei jungen Menschen das Leben genommen worden und hat sich das Leben für andere Betroffene vollkommen verändert. Damit sollte niemand allein bleiben."Betroffene erreichen den WEISSEN RING über das Opfer-Telefon. Die zentrale Rufnummer 116 006 ist von 7 bis 22 Uhr erreichbar.Die professionell ausgebildeten ehrenamtlichen Opferhelferinnen und Opferhelfer des WEISSEN RINGS sind für die Betroffenen da, begleiten sie und versuchen, Halt zu geben. Sie verstehen sich als Lotsen, die allen Ratsuchenden die bestmögliche Hilfe aufzeigen möchten.Zu den konkreten Unterstützungsmöglichkeiten gehören außerdem unter anderem finanzielle Soforthilfen oder die Vermittlung von Kontakten zu therapeutischen Anlaufstellen und Behörden.Der Verein hat zudem ein Spendenkonto für die Opfer dieser Tat eingerichtet. Alle wichtigen Informationen dazu im Überblick:- Stichwort: Opferhilfe Schleswig-Holstein- Spendenkonto: Deutsche Bank Mainz- IBAN: DE26 5507 0040 0034 3434 00In einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg hatte ein Mann gegen 14:55 Uhr Zugreisende mit einer Stichwaffe angegriffen. Laut Polizeiangaben starben zwei der Opfer, mehrere weitere wurden verletzt. Bei dem Täter soll es sich um einen 33 Jahre alten staatenlosen Palästinenser handeln. Zeugen hatten den Tatverdächtigen am Bahnhof in Brokstedt so lange festgehalten, bis die Polizei eintraf. Die Ermittlungen laufen.---Der WEISSE RING wurde 1976 in Mainz gegründet als "Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.". Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Der Verein unterhält ein Netz von fast 3.000 ehrenamtlichen, professionell ausgebildeten Opferhelferinnen und -helfern in bundesweit 400 Außenstellen, beim Opfer-Telefon und in der Onlineberatung. Der WEISSE RING hat mehr als 100.000 Förderer und ist in 18 Landesverbände gegliedert. Er ist ein sachkundiger und anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien in allen Fragen der Opferhilfe. Der Verein finanziert seine Tätigkeit ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und testamentarischen Zuwendungen sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängten Geldbußen. Der WEISSE RING erhält keinerlei staatliche Mittel.Pressekontakt:WEISSER RING e. V.Team Presse & KommunikationFon: +49 6131 8303-4000E-Mail: presse@weisser-ring.deWeb: www.forum-opferhilfe.deOriginal-Content von: Weisser Ring e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6758/5426561