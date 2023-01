Extended Reality ist seit Jahren in aller Munde. Der Überbegriff umfasst alle immersiven Technologien, die dazu dienen, die reale Welt durch virtuelle Elemente zu erweitern. Wir erklären dir, was Extended Reality ist, welche Anwendungsbereiche es gibt und wo die Herausforderungen liegen. Während der Pandemie haben viele Technologien einen Boom erlebt. In Zeiten von Lockdown, Social Distancing und Homeoffice stieg die Nachfrage nach Lösungen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...