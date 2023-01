NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta vor der Berichtssaison großer US-Konzerne von 150 auf 160 US-Dollar angehoben. Die Einstufung für den Social-Media-Riesen beließ Analyst Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Outperform". Seine Analysen deuteten auf ein etwas verbessertes Werbeumfeld hin, schrieb er. Er passte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für Meta daraufhin etwas nach oben an./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 00:55 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 00:55 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30303M1027

META PLATFORMS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de