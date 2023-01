Ein gemischtes Bild geben am Donnerstag die großen Indizes an der Wall Street ab. Während der Dow Jones nach einem freundlichen Handelsstart ins Minus gedreht ist und derzeit 0,2 Prozent verliert, notiert der Nasdaq 100 0,5 Prozent höher. Zu Beginn war aber auch hier das Plus mit mehr als einem Prozent deutlich größer. Die Technologiebörsen profitieren dabei vom Kurssprung bei Tesla - der E-Autobauer legt knapp zehn Prozent zu.Tesla hat einen Rekordgewinn vermeldet, was die Sorgen bezüglich Nachfrage ...

