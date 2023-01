Unterföhring (ots) -- Ab 11. April bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW- Ein Wiedersehen mit Brain Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck sowie einigen Neuzugängen- Trailer zum Download: hier (https://app.shift.io/review/63d2939b3e579c03f7993568)- Trailer auf Youtube: https://youtu.be/v4ZzPEpN4CU- Erste Fotos aus Staffel vier: https://we.tl/t-TJycY4NhrpDie vierte Staffel der preisgekrönten HBO-Dramaserie "Succession (https://www.sky.de/serien/succession)" kehrt am 11. April zu Sky zurück. Die zehn neuen Episoden sind ab 11. April immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sowie über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Die Ausstrahlung erfolgt wöchentlich mit einer Episode, wahlweise auf Deutsch oder im Original.Über "Succession", Staffel vier:"Succession" erforscht die Themen Macht und Familiendynamik durch die Augen des Patriarchen Logan Roy (Brian Cox) und seiner vier erwachsenen Kinder Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) und Connor (Alan Ruck).In der vierten Staffel rückt der Verkauf des Medienkonglomerats Waystar Royco an den Tech-Visionär Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) immer näher. Die Aussicht auf diesen seismischen Verkauf löst bei den Roys existenzielle Ängste und familiäre Spaltungen aus, während sie sich ausmalen, wie ihr Leben aussehen wird, sobald der Deal abgeschlossen ist. Ein Machtkampf entbrennt, während die Familie eine Zukunft abwägt, in der ihr kulturelles und politisches Gewicht stark eingeschränkt ist.Zum wiederkehrenden Cast gehören Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Dagmara Dominczyk, Arian Moayed, Scott Nicholson, Zoë Winters, Annabelle Dexter-Jones, Juliana Canfield und Jeannie Berlin. Wieder mit dabei sind Alexander Skarsgard, Cherry Jones, Hope Davis, Justin Kirk und Stephen Root. Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe, und Jóhannes Haukur Jóhannesson sind die Neuzugänge in Staffel vier.Kreiert wurde "Succession" von Jesse Armstrong, der nicht nur als Showrunner fungiert sondern auch als ausführender Produzent tätig ist. Weitere ausführende Produzenten sind Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy und Will Ferrell.Die ersten drei Staffeln von "Succession" wurden insgesamt 48 mal für den Emmy® nominiert und mit 13 Preisen ausgezeichnet, darunter als beste Dramaserie für die Staffeln zwei und drei. Staffel drei wurde bei den SAG Awards für das beste Drama-Ensemble ausgezeichnet und räumte auch bei den Writers Guild Awards, Directors Guild Awards und Producers Guild Awards etliche Preise ab.Facts:Originaltitel: "Succession", Dramaserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2023. Showrunner: Jesse Armstrong. Ausführende Produzenten: Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy, Will Ferrell. Darsteller: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Dagmara Dominczyk, Arian Moayed, Scott Nicholson, Zoë Winters, Annabelle Dexter-Jones, Juliana Canfield und Jeannie Berlin, Alexander Skarsgard, Cherry Jones, Hope Davis, Justin Kirk und Stephen Root. Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe, Jóhannes Haukur Jóhannesson.Ausstrahlungstermine:Ab 11. April 2023 immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf. Eine Episode pro Woche. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "The White Lotus", (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus) "Irma Vep (https://www.sky.de/serien/irma-vep)", "The Last Of Us (https://www.sky.de/serien/the-last-of-us)" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" (https://www.sky.de/serien/game-of-thrones) und "House of the Dragon (https://www.sky.de/serien/house-of-the-dragon)" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions (https://www.sky.de/serien/billions-45310)", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernoby (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)l". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. WOW ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 