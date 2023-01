Plötzlich kommt doch Schwung in die Xiaomi-Aktie! Die Aufwärtsbewegung chinesischer Aktien hatte Xiaomi zunächst eher verhalten mitgemacht. Doch heute steigt der Kurs in Hongkong um 12 Prozent auf ein Mehrmonatshoch. Auslöser sind offenbar Neuigkeiten zur zuletzt eher skeptisch verfolgten E-Auto-Offensive.Große Chance, großes Risiko - Xiaomi steigt relativ spät in den Autobereich ein. Die Erfolgsaussichten sind umstritten. Zuletzt sah es eher so aus, als wäre Chinas Führung von den Auto-Ambitionen ...

