Was für ein Auftakt - Exxon Mobil glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 116,66 USD. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund 0,1 Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch verläuft bei 116,74 USD. Bei Exxon Mobil ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt. ...

