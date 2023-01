München - 26. Januar 2023 - Amundi, der größte europäische Vermögensverwalter und führender europäischer ETF-Manager[1], bietet einen Euro Corporate Bond ETF an, der einen PAB-Index (Paris-Aligned Benchmark) abbildet. Dies unterstreicht das Engagement von Amundi, Anlegern eine breite und granulare Palette an Klima-ETFs anzubieten. Das neue Engagement ist das Ergebnis eines Indexwechsels und der Umbenennung des Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF, die am 11. Januar 2023 stattfand.Der Amundi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...