DJ Airbus plant erneut 13.000 Neueinstellungen

Von Benjamin Katz

PARIS (Dow Jones)--Der Flugzeughersteller Airbus will angesichts der Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen in diesem Jahr mehr als 13.000 neue Mitarbeiter einstellen. Der im französischen Toulouse ansässige Luft- und Raumfahrtkonzern, der derzeit mehr als 130.000 Mitarbeiter beschäftigt, und im vergangenen Jahr bereits 13.000 Neueinstellungen vorgenommen hatte, erklärte, dass 9.000 der neuen Arbeitsplätze in Europa angesiedelt sein sollen, während sich der Rest auf Länder wie die USA und China verteile.

Die neuen Mitarbeiter würden entscheidend dazu beitragen, den industriellen Hochlauf zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf technischen und Fertigungsarbeitsplätzen liege, so die Airbus SE. Zudem würden sie die Bemühungen von Airbus unterstützen, die Kohlenstoffemissionen in der Industrie zu reduzieren und die Herausforderungen in den Geschäftsbereichen Hubschrauber, Verteidigung und Raumfahrt anzugehen.

Die Neueinstellungen erfolgen zu einer Zeit, in der in anderen Branchen, allem voran der Technologiesektor, angesichts eines sich anzeichnenden Wirtschaftsabschwungs Tausende von Arbeitsplätzen abgebaut werden. Airbus hingegen hatte bereits zu Beginn der Covid-19-Pandemie die Produktion seiner Verkehrsflugzeuge rasch zurückgefahren und im Zuge dessen Tausende von Mitarbeitern entlassen.

Im vergangenen Jahr hat die Luftfahrtindustrie mit Hochdruck daran gearbeitet, den Betrieb wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zu bringen.

January 26, 2023 13:56 ET (18:56 GMT)

