Im starken Marktumfeld für Tech-Aktien hat auch der Chipkonzern Intel im regulären Handel am Donnerstag ein Plus verzeichnet. Nach Börsenschluss wurde nun allerdings der Quartalsbericht veröffentlicht und der kam bei den Anlegern nicht gut an. Die Erwartungen der Experten wurden verfehlt, entsprechend wird die Aktie nachbörslich rund sechs Prozent schwächer gehandelt.Im vierten Quartal hat Intel einen Umsatz von 14,0 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,10 Dollar erreicht. ...

