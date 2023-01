Im Jahr 1999 verglühte die 125 Millionen Dollar teure Sonde Climate Orbiter in der Marsatmosphäre. Der Grund hierfür waren keine technischen Schwierigkeiten, sondern vielmehr ein Einheitenfehler im Navigationssystem. Ein Techniker der NASA verwechselte bei der Projektplanung die amerikanischen Maßeinheiten mit dem international gebräuchlicheren metrischen System. Anstelle von einer sicheren Umlaufbahn in 150 km Höhe schwenkte die Sonde auf einen Orbit von nur 57 km und ging verloren.Doch was diese Anekdote mit physischen Edelmetallen zu tun?Leider ...

Den vollständigen Artikel lesen ...