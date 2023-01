DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Seoul freundlich

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es zum Ausklang der Woche ruhig zu, die meisten Indizes bewegen sich nur wenig. Nach positiven Vorgaben der Wall Street, wo ein besser als erwartet ausgefallenes BIP-Wachstum im vierten Quartal die Hoffnungen auf eine weiche Landung der Wirtschaft im Zuge des Zinserhöhungszyklus geschürt hatte, tut sich im südkoreanischen Seoul mit einem Plus von 0,7 Prozent noch am meisten. Tokio tendiert unverändert, ebenso Hongkong. In Schanghai pausiert der Handel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten zum fünften und letzten mal. Sydney hat den Tag mit einem Plus von 0,3 Prozent bereits beendet.

Die Kauflaune in Tokio wird leicht gebremst vom etwas festeren Yen. Er zieht an, weil die mit 4,3 Prozent im Januar einen Tick stärker als gedacht gestiegenen Kernverbraucherpreise in Tokio die Spekulation schüren, dass auch die japanische Notenbank vor einem Schwenk zu einer geldpolitischen Straffung stehen könnte.

Am japanischen Anleihemarkt ziehen darauf die Renditen leicht an, im Zehnjahresbereich um 2 Basispunkten auf 0,48 Prozent und damit fast auf die bei 0,5 Prozent liegende von der japanischen Notenbank verfolgte Obergrenze.

Davon profitieren am Aktienmarkt tendenziell Papiere aus dem Finanzsektor. Dai-ichi Life Holdings legen um 1,7 und Mitsui Financial Group um 2,7 Prozent zu. Shin-Etsu Chemical gewinnen gut 4 Prozent, nachdem das Unternehmen den Ausblick angehoben hat für Umsatz und Gewinn.

In Seoul verteuern sich LG Display um 3,5 Prozent nach Vorlage des Viertquartalsberichts, ebenfalls nach Einsichtgewährung in die Bilanz verbilligen sich Hyundai Mobis um 1,6 Prozent.

Zum kleinen Plus in Sydney trugen unter anderem Bankaktien bei, Commonwealth Bank, NAB, Westpac and ANZ legten zwischen 0,9 und 1,5 Prozent zu.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.493,80 +0,3% +6,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.377,31 +0,1% +5,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.486,72 +0,7% +11,2% 07:00 Schanghai-Comp. Feiertag +5,7% Hang-Seng (Hongk.) 22.570,95 +0,0% +11,4% 09:00 Taiex (Taiwan) Feiertag +5,6% Straits-Times (Sing.) 3.391,94 +0,4% +3,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.494,44 -0,3% +0,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:20 % YTD EUR/USD 1,0869 -0,2% 1,0891 1,0912 +1,5% EUR/JPY 141,27 -0,3% 141,75 141,52 +0,7% EUR/GBP 0,8780 +0,0% 0,8779 0,8809 -0,8% GBP/USD 1,2380 -0,2% 1,2407 1,2387 +2,4% USD/JPY 129,99 -0,1% 130,16 129,70 -0,9% USD/KRW 1.230,98 -0,1% 1.232,22 1.232,71 -2,5% USD/CNH 6,7586 +0,3% 6,7364 6,7487 -2,4% USD/HKD 7,8309 +0,0% 7,8285 7,8321 +0,3% AUD/USD 0,7112 -0,0% 0,7114 0,7103 +4,4% NZD/USD 0,6493 +0,1% 0,6488 0,6480 +2,3% Bitcoin BTC/USD 22.846,75 -0,6% 22.989,24 23.009,69 +37,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,38 81,01 +0,5% +0,37 +1,2% Brent/ICE 87,82 87,47 +0,4% +0,35 +2,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.925,26 1.929,10 -0,2% -3,85 +5,6% Silber (Spot) 23,84 23,93 -0,4% -0,09 -0,5% Platin (Spot) 1.014,90 1.022,00 -0,7% -7,10 -5,0% Kupfer-Future 4,25 4,27 -0,4% -0,02 +11,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

