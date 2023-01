Am gestrigen Handelstag verzeichneten die Edelmetalle nach der Vorlage gemischter US-Konjunkturdaten ein tendenziell schwächeres Bild. Allein Silber konnte um + 0,2 % zulegen, während sich Platin deutlich um -1,8 %, Gold um - 0,8 % und Palladium um - 0,6 % abschwächten. Auch heute steht in den USA eine Vielzahl weiterer, insbesondere für die künftigen Inflationsperspektiven des Landes hoch relevanter Wirtschaftsindikatoren zur Veröffentlichung an, was daher erneut für verstärkte Turbulenzen an den Edelmetallmärkten sorgen ...

