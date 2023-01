Die Aktie von BP erhält aktuell weiteren Rückenwind in Form anhaltend hoher Ölpreise. Diese sind am Donnerstag etwas gestiegen. Am späten Nachmittag kostete etwa ein Barrel Brent zur Lieferung im März 87,28 US-Dollar. Das waren 1,13 Dollar mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel WTI stieg um 1,09 Dollar auf 81,24 Dollar. Gestützt wurden die Ölpreise durch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA. Sowohl das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal als auch die wöchentlichen ...

