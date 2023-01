Der DAX könnte nochmal stärker starten und versuchen, an den guten Lauf anzuknüpfen. Zudem stürzt die Intel-Aktie ab und Visa vermeldete Quartalszahlen. Nach starkem Handel an der Wall Street zeichnen sich im DAX am Freitag zum Start leichte Gewinne ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15.172 Punkte.Im Wochenverlauf hat sich bisher wenig getan. Nach Auslaufen der Neujahrsrally ...

