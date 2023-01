Die Aktie von Intel (WKN: 855681) stürzte am Donnerstag im nachbörslichen Handel um fast -10% auf 27,16 US$ ab. Grund dafür waren die kurz nach Börsenschluss gemeldeten Quartalszahlen. Ist das das Ende für Intel und die Hoffnung auf den Turnaround? Der US-amerikanische Chip-Hersteller Intel war in den 90er und Nuller-Jahren zum weltweit unangefochtenen Marktführer aufgestiegen. In den darauffolgenden zehn Jahren hat sich der Konzern jedoch zu lange ...

