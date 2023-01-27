- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 125 (130) EUR - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG SENKT SARTORIUS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 493 EUR- BERENBERG SENKT SIEMENS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 170 (175) EUR - CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 140 (122) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 31 (29) EUR - 'NEUTRAL'- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 105 (95) EUR - 'BUY'- JEFFERIES SENKT AIRBUS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 130 (135) EUR- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 55 (49) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 117 (119) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 530 (550) EUR - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 125 (121) EUR - 'BUY'- WDH/EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 55,50 (44,00) EUR- WDH/HÄNDLER: EXANE BNP HEBT HEIDELBERG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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