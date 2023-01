Kursabsturz bei Intel. Die Aktien brechen nachbörslich ein, nachdem der Halbleiterhersteller im 4. Quartal einen starken Umsatzeinbruch verzeichnete. Visa überrascht positiv beim Ergebnis. Die Aktien können nachbörslich steigen, nachdem sich die Nachfrage resilienter als erwartet zeigt. Die Swiss Re verliert Thierry Léger an den französischen Konkurrenten Scor. Léger wird ab dem 01. Mai die Rückversicherung führen.Das Neujahrsfest in Asien geht langsam zu Ende. Heute bleiben noch die Börsen in Schanghai und Shenzhen sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...